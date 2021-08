Palermo Woman, le sorelle del gol: Noemi con Sofia e Ilenia Viscuso in maglia rosa

Il Palermo femminile piazza un nuovo colpo in entrata, assicurandosi le prestazioni dell'attaccante Noemi Viscuso

Dopo avere ingaggiato Rosalia Pipitone , ex portiere della Roma e della Nazionale italiana, il Palermo si assicura le prestazione dell'ex attaccante del Monreale Noemi Viscuso . Originaria di Torretta, la classe '94, ha militato nelle formazioni di calcio a 5 Isolotto Firenze, Sporting Locri, Castellamare Calcio - ottenendo la promozione in A2 - prima di approdare, nella stagione 2020/2021, al Monreale Femminile, dove è riuscita a rendersi tra le principali protagoniste di una meritata salvezza.

“Questo per noi è un grande acquisto. L’anno scorso, nelle partite giocate contro di noi, Noemi Viscuso si è distinta per grinta e capacità tecniche che sicuramente torneranno utili in questa stagione in cadetteria”. Sono state le parole della dirigenza della società rosanero.