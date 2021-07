Nuovo lutto nel calcio urugaiano: morto suicida Emiliano Cabrera, aveva 27 anni

Cabrera è il terzo giocatore uruguaiano a suicidarsi nel 2021

Notizia drammatica dal SudAmerica: a distanza di pochi giorni dalla tragica morte di Williams Martinez, che portato il Consiglio Direttivo della Federcalcio a rinviare a data da destinarsi le partite dell’11^ giornata, un altro calciatore uruguaiano si è tolto la vita. Si tratta di Emiliano Cabrera, ex tesserato del Boston River. Il calciatore, il terzo in Uruguay ad essersi tolto la vita in questo 2021 dopo il suicidio di Santiago Garcia e quello Williams Martinez, si è suicidato nella notte tra giovedì e venerdì. Restano ancora sconosciuti i motivi del suicidio.