Ferrero, yacht pizzicato in acque protette: multato il patron della Samp

Lo yacht “Astondoa” è stato multato per 700 euro dai carabinieri dopo che aveva attraccato nelle acque di Cala dell’Alga

E' stato multato lo yacht sul quale viaggiava il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero . La mega imbarcazione, fermata dai carabinieri forestali, era stata infatti pizzicata nelle acque protette del mare dell' isola di Pianosa mentre stava violando una delle aree interdette del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Motivo per il quale, come riportato tramite una nota da Legambiente Arcipelago Toscano, lo yacht ha ricevuto una sanzione da 700 euro.

"Nei giorni scorsi - si legge nel comunicato di Legambiente Arcipelago Toscano - in diverse baie e porti dell'Isola d'Elba (Livorno) era stato notato un grosso yacht, l'Astondoa, battente bandiera spagnola, con a bordo un volto molto noto del business e del calcio italiano, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Lo stesso megayacht ha fatto la sua comparsa a Ferragosto nelle acque protette di Pianosa, evidentemente per passare un 15 agosto da Vip nelle trasparenti acque, proibite e difese dall'area di tutela integrale del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. C'è stato il pronto intervento dei Carabinieriforestali presenti a Pianosa che, recuperato un gommone, hanno abbordato lo yacht e hanno sanzionato gli allibiti VIP al seguito del presidente della Sampdoria". Lo scrive LegambienteArcipelagoToscano in una nota. "Al lussuoso yacht - aggiunge l'associazione - è stata comminata una multa. Questa clamorosa vicenda speriamo spinga il ministro della Transizione Ecologica a rivedere multe e sanzioni e a portarle ai livelli degli altri Paesi europei, prendendo magari ad esempio quel che viene messo in atto nelle aree marine protette della vicina Corsica"