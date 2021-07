Conte, niente panchina e nuova avventura in vista: trattativa avanzata con Sky

Possibile nuova avventura per Antonio Conte: c’è la proposta da Sky Sport

Dopo essere rimasto senza panchina, Antonio Conte potrebbe iniziare una nuova avventura in TV.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport secondo cui,l'ex allenatore dell'Inter e della Juventus, sarebbe in trattativa con Sky. L'emittente satellitare lo vorrebbe commentatore per le partite di Champions League in cui saranno protagoniste proprio Inter e Juventus oltre che Milan e Atalanta. Conte sta riflettendo sulla proposta e potrebbe accettare.