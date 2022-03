Venezia-Sassuolo, Dionisi: “Approccio top. Primo tempo in discesa, nel secondo…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine della sfida di Serie A disputata contro il Venezia di Zanetti

"Rigori? Non ho guardato, non è scaramanzia ma preferisco vedere i tifosi esultare e mi rassereno. Obiettivi? La quarta vittoria consecutiva, dato che non eravamo mai riusciti arrivare a tre. Primo tempo è stato in discesa, nel secondo abbiamo rischiato di complicarcela nonostante avessimo creato tanto, forse siamo stati un po' leziosi. Non dobbiamo guardare indietro e affrontare la prossima partita come una finale. Lavoriamo spesso sulle verticalizzazioni, giocando orizzontalmente si creano meno occasioni, davanti abbiamo giocatori bravi e giocando così diamo più opportunità a loro di far gol. Ho chiesto più volte di giocare con calma perchè c'era il rischio di attaccare in tanti e difendere in pochi, cosa che non deve succedere. Approccio? Credo che in queste partite se non lo sbagliamo, difficilmente non facciamo risultato, a prescindere dagli episodi. Nell'ultimo periodo abbiamo meno dubbi su cosa fare in campo. Quasi tutti hanno uno storico importante in questa rosa, è normale che la conoscenza generale ha avuto alti e bassi. Ora noto maggior consapevolezza, c'è una linea guida per tutti e con questi calciatori le cose possono andare bene".