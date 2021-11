Udinese-Sassuolo, Dionisi: “Sono arrabbiato, manchiamo in velocità e atteggiamento”

Le parole del tecnico del Sassuolo al termine della sfida tra l'Udinese e i neroverdi terminata con il punteggio di 3-2

Nell'immediato post gara, Dionisi ha analizzato il parziale finale di 3-2, maturato al termine di una sfida oltremodo equilibrata e che ha visto le due compagini esprimere un volume di gioco all'altezza dello spettacolo offerto per tutti i 90 minuti. L'allenatore della formazione emiliana ha effettuato una disamina trasparente e oggettiva dell'incontro, soffermandosi in particolare sugli errori commessi in occasione dei gol dei bianconeri, per un Sassuolo che - in seguito a questo insuccesso - si trova adesso in una situazione di classifica piuttosto complicata. Il tredicesimo piazzamento con quattordici punti all'attivo, non fa stare tranquillo l'ambiente neroverde, invischiato inevitabilmente nella lotta per non retrocedere. La zona rossa della Serie A è a soli 5 punti di distanza dal Sassuolo, reo di un periodo non positivo per risultati e prestazioni offerte.