Udinese-Sassuolo, De Paul: “Siamo sulla strada giusta, contento per il gol. Futuro? Ecco cosa penso”

L’Udinese conquista la terza vittoria consecutiva.

La compagine di Luca Gotti, tra le mura amiche del “Friuli”, ha battuto il Sassuolo nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. Un netto 3-0 che permetta ai friulani di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

L’autore dell’ultima rete bianconera, Rodrigo De Paul, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara, ha commentato il risultato: “Sono contento per la prestazione e per questo gol. La salvezza vicina? Sicuramente i nostro obiettivi sono diversi da quelli del Napoli. Sappiamo che stare sotto è dura, nove punti di vantaggio sono tanti, credo che la strada sia quella giusta. Mi sembra che stiamo diventando una squadra. Sicuramente si lavora meglio così“.

A proposito, invece, del momento personale e dell’avvio di stagione difficile: “Il tecnico mi aveva detto di fare un’altra partita, magari più difensiva, poi mi ha detto di stare tranquillo e che il gol sarebbe arrivato. Sicuramente non sono stati mesi facili, bisogna stare tranquilli. Si parla sempre del mercato, ma io sono contento perché sto dimostrando che mi sto concentrando in campo. Quello che succede fuori non lo posso controllare. Per queste questioni ci sono il procuratore e la società, io non posso fare niente. È inutile pensarci perché faccio solo il mio male. Quando sono iniziate certe voci due anni fa sicuramente ci prestavo più attenzione, ora non le ascolto più”.

