Torino-Sassuolo, Dionisi: “Sapevamo fosse una partita difficile. Felice per Alvarez”

Parola ad Alessio Dionisi . Il Sassuolo ha vinto 0-1 contro il Torino di Juric , portando a casa 3 punti fondamentali per ilproprio campionato. Il tecnico neroverde è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione di Pinamonti e compagni. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex Empoli:

Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, l’abbiamo preparata bene concedendo un po’ di campo sulla prima costruzione e giocando più aggressivi sulla seconda giocata. Dovevamo sopperire con intelligenza alla loro maggior fisicità. Il pari non sarebbe stato un risultato ingiusto, ma le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. contro l’Udinese abbiamo perso una partita che se rigiochiamo non perdiamo più, ma alla fine i conti tornano. Oggi i conti sono tornati, dobbiamo continuare su questa strada. Sono contento per Alvarez perché deve giocare per arrivare al suo livello. In Italia c’è più fisicità rispetto a dove giocava prima, lui su questo sta lavorando, sta cercando di essere un riferimento per la squadra. Lui vuole più la palla nei piedi, ma così si diventa troppo prevedibili. Su questo deve lavorare, serve tempo, ma sicuramente la prestazione e il risultato di oggi lo aiuteranno.”