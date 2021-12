Spezia-Sassuolo, Dionisi: “Prova di maturità. Boga è disponibile, Berardi…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match di Serie A in cui Berardi e compagni affronteranno lo Spezia in trasferta

Tempo di vigilia in casa neroverde. Il Sassuolo targato Alessio Dionisi si appresta a sfidare lo Spezia di Thiago Motta nel match valevole per la sedicesima giornata del massimo campionato italiano. Berardi e compagni sono reduci da un convincente pareggio maturato contro il Napoli di Luciano Spalletti davanti al proprio pubblico e vogliono continuare a sorprendere in Serie A dopo i successi ottenuti contro squadre blasonate come Juventus e Milan. A poco più di ventiquattro ore da Spezia-Sassuolo, l'allenatore della franchigia emiliana AlessioDionisi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

IL MATCH - "Una grande prova di maturità. Non sarà facile perché lo Spezia in casa è una squadra ancora migliore di quello che sta facendo fuori. La rispettiamo. Sappiamo che dobbiamo dare delle risposte differenti rispetto alle partite precedenti, dovremo essere bravi e determinati. Più che preoccupazione parlerei di rispetto. Lo rispetto tanto. In casa ha una forza doppia perché sembra che giochino con più ardore, più intensità, lo stadio, il pubblico, oltre alle qualità che hanno, hanno giocatori di qualità che possono metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita e a difenderci bene quando ci saranno le occasioni dello Spezia".

BOGA E DJURICIC - "Boga è disponibile e sarà con noi domani. Djuricic purtroppo non sarà della partita. Inizia ad allenarsi con più continuità ma non ancora con la squadra, contiamo di averlo presto ma non so ancora quando".

BERARDI - "Io cerco di metterlo nelle condizioni di far bene, incide perché ha qualità. Ha fatto bene da quando ha iniziato, la Nazionale, sono esperienze che uno assimila e Domenico diventerà sempre più importante per noi e lo sta dimostra sempre".

RASPADORI - "Nota dolente è eccessivo. Se guardiamo i numeri sono al di sotto delle aspettative che lui ha creato su se stesso. Viene da una stagione dove ha fatto bene, è a un terzo del percorso e farà bene, sono sicuro. Si è messo a disposizione per un ruolo che può ricoprire. I numeri sono al di sotto delle aspettative che avete, ma non è al di sotto delle aspettative che ho io. Su di lui ci sono tante aspettative, bisogna dare tempo, a prestazioni sta facendo. Titolare contro lo Spezia? Ho un po' di dubbi ma non su Giacomo. Credo che l'importante sia essere in partita mentalmente dal primo all'ultimo minuto perché la partita sarà difficile. E' difficile affermarsi ma è più difficile confermarsi. Noi in queste partite ci siamo affermati e si è parlato un po' di noi. Ora dobbiamo confermarci ed è la cosa più difficile", ha chiosato l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi.