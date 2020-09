Serie A, Spezia-Sassuolo: De Zerbi lancia Defrel, Italiano sceglie Galabinov e Agudelo. Le formazioni ufficiali

Al via la domenica di Serie A

Dopo i quattro match disputati nella giornata di ieri, oggi si apre un altro capitolo di questa seconda giornata di campionato che si concluderà nella serata di lunedì con la sfida tra Bologna e Parma. A scendere in campo nella gara delle 12:30 saranno invece Spezia e Sassuolo, che allo stadio Alberto Picco si giocheranno da subito tre punti importanti per il proseguo della stagione. I padroni di casa sono alla prima apparizione assoluta nella massima serie e ci tengono a fare bene contro una compagine, come quella neroverde, collaudata e con a disposizione giocatori di estrema qualità.

Il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano schiera subito il neo acquisto Zoet tra i pali, con la retroguardia davanti a lui guidata da Erlic coadiuvato da Dell’Orco. A centrocampo – vista l’indisponibilità causa squalifica per Maggiore – il terzetto sarà composto da Ricci, Pobega e Bartolomei che avranno il compito di gestire la linea mediana e bloccare le avanzate offensive del Sassuolo. In avanti agiranno Gyasi e Agudelo a sostegno di Galabinov nella posizione di punta centrale.

Per i neroverdi, invece, Roberto De Zerbi schiera quasi lo stesso undici che ha pareggiato alla prima casalinga contro il Cagliari: in attacco posto per Defrel preferito ad Haraslin – con Boga ancora fermo ai box – a completare il reparto insieme a Berardi, Djuricic e Caputo nel ruolo di centravanti. Tra i pali ci sarà nuovamente Consigli, con Chiriches e Ferrari a guidare il quartetto arretrato con Kyriakopoulos e Toljan. A centrocampo spazio al duo mediano formato da Locatelli e Obiang, con Bourabia che inizialmente partirà dalla panchina e che eventualmente potrà entrare a gara in corso.

Di seguito le formazioni ufficiali.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Sala, Erlic, Dell’Orco, Ramos; Bartolomei, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo