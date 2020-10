Serie A, Sassuolo-Torino 3-3: spettacolo al “Mapei Stadium”, i granata buttano via i 3 punti

Match davvero folle quello che ha aperto la quinta giornata di Serie A: Sassuolo–Torino 3-3.

Al Mapei Stadium sotto una fitta nebbia è andata in scena una delle partite più emozionanti di questa prima parte di stagione. Avanti i granata nel corso del primo tempo grazie alla rete siglate da Linetty, il pari dei padroni di casa porta la firma di Djuricic che al 70′ supera Sirigu con uno splendido colpo di tacco sotto porta. Trascorrono pochi minuti e i granata vanno addirittura avanti due reti: prima il gol di Belotti che si libera bene in area e batte Consigli e poi una botta dall’interno dell’area di Lukic. Il Sassuolo però non muore mai e prima la rimette in bilico con una botta terrificante di Chiriches e poi la pareggia con un colpo di testa di Caputo su assist di Muldur. Punto importante per i piemontesi che cancellano lo 0 dalla propria classifica, pareggio da non buttare via per gli emiliani che raggiungono quota 11 a -1 dal Milan capolista.