Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-1: Caputo ancora in gol, Joao Pedro gela De Zerbi

Il Cagliari annienta i sogni europei del Sassuolo.

Alla Sardegna Arena termina 1-1 il match tra i sardi e i neroverdi, punto guadagnato dai sardi mentre due punti persi per gli emiliani che non hanno sfruttato le diverse occasioni create. Gli ospiti si portano in vantaggio al 12′ con la solita rete di Ciccio Caputo che da due passi su azione da corner insacca alle spalle di Cragno, il definitivo 1-1 lo sigla Joao Pedro con un destro piazzato che non lascia scampo a Pegolo. Pareggio che allontana la compagine di De Zerbi da una possibile qualificazione in Europa League, infatti con una vittoria il Milan andrebbe a +8 dai neroverdi.