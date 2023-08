Sassuolo-Verona, Dionisi: “Torna Berardi, potrebbe giocare dal 1′. Lopez e Defrel…”

SU BERARDI -"Berardi può giocare dal 1' minuto? Potrebbe partire dall'inizio. Se la squadra avversaria ci vuole affrontare in parità numerica noi dobbiamo sfruttare questa cosa perché abbiamo un potenziale importante in avanti. Se sono stato più psicologo o allenatore con Berardi? Con Domenico credo che ormai il rapporto sia buono, credo che lui si fidi di me e io mi fido di Domenico persona. Abbiamo parlato abbastanza in questo periodo, fermo restando che è un ragazzo e un giocatore maturo, non devo dargli tante spiegazioni. Sicuro la parte psicologia ha una certa valenza, non solo per lui. Quanto ho avuto paura di perdere Berardi? Lavoro in una società che si pone degli obiettivi e tra questi c'è la valorizzazione dei giocatori insieme alla permanenza in Serie A. Domenico fa la differenza dentro il sistema di gioco e lo valorizza: è un giocatore che sposta. Non nascondo che si pensa sempre ad un'alternativa ad un giocatore se dovesse andare via. Se non succede ben venga, ma se succede un allenatore deve accettare".

MERCATO -"Finalmente giocheremo con il mercato chiuso e io ho chiesto alla società di non parlare di mercato con me perché oggi non mi interessa niente. Quanto ci ha condizionato il mercato aperto? Le operazioni maggiori le fanno i grandi club ma paradossalmente condiziona più un club come il nostro. Ogni sessione di mercato successiva mi sembra più stressante e complicata della precedente e non gioviamo di questo momento. Questo è un problema che hanno tutti, ma non è semplice per la nostra realtà gestire questo momento dove tanti hanno piacere a chiacchierare dei nostri giocatori. Un po' potrebbe destabilizzare. Del mercato chiuso ne trarremo beneficio, spero già domani".

DA CONSIGLI A FERRARI -"I cambi ovviamente portano delle cose e ne tolgono altre, soprattutto togliendo un po' di esperienza ma non è quello il caso. Consigli perché ha finito da titolare e ha ricominciato da titolare, con lui le cose erano chiare, si è alzato il livello della competizione con Cragno. Ferrari ha chiesto di andare via, era una gestione particolare, ma rimarrà. Tutti lo rispettano e sono contento che possa dare il suo contributo. Berardi è un caso diverso, ma è normale che tutto questo può destabilizzare. Mi sembra di trovare un alibi dietro queste cose, dobbiamo imparare a convivere e a gestire questi momenti. Ma la responsabilità nel bene e nel male è degli interpreti, dell'allenatore e delle società".

MODULO -"4-3-3? Il nostro obiettivo è essere meno leggibili, è normale che non ci lavoriamo da tanto, con alcuni da pochissimo. Boloca e Thorstvedt si sono allenati poco in preparazione, Obiang ancora si sta allenando in parte con la squadra, Racic è arrivato da poco. Parlo dei centrocampisti perché è lì che stiamo cambiando qualcosa. Bajrami va a ricercare altre posizioni, Matheus Henrique può giocare nella posizione di Bajrami ma lo fa con le sue caratteristiche. L'obiettivo è dare più linee di passaggio possibile con la palla e coprire più ampiezza senza palla. Dipende poi dall'avversario, sappiamo che loro hanno più fisicità rispetto a noi, ma già con l'Atalanta che ha un'idea di gioco simile ma non uguale, abbiamo fatto bene e mi aspetto una prestazione simile. Rispetto del Verona sì, fermo restando che noi in campo ci dobbiamo riconoscere cercando di limitare gli avversari".

DA DEFREL A MAXIME LOPEZ -"Come sta Defrel? Purtroppo domani non ci sarà ma rientrerà dopo la sosta. Quanto sono arrabbiato con Maxime Lopez? Ha fatto un errore molto importante per un giocatore della sua caratura e della sua personalità. Poi quello che ci siamo detti preferisco non dirvelo. Chi mi ha colpito dei nuovi arrivati? Pedersen è un giocatore già pronto e infatti appena c'è stato il bisogno è entrato. E' arrivato già pronto dal punto di vista fisico, poi è normale che lo si mette dentro sfruttando le sue qualità per velocizzare il suo inserimento. A oggi, a parte Vina, non abbiamo altri terzini sinistri e come ho già fatto potrebbe scalare un terzino destro a sinistra, ci permette di fare altre cose perché per certi aspetti mi incuriosiscono e il terzino ha la possibilità di dribblare dentro ma al tempo stesso non riesci a sfruttare l'ampiezza. Ci lavoriamo. Un allenatore deve essere contento di quello che ha, sono contento di quello che ho".

