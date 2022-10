Sassuolo-Verona, Dionisi: “Sul loro gol siamo stati leggeri. Pinamonti e Frattesi…”

Si chiude con il posticipo tra Sassuolo e Verona l'undicesima giornata di Serie A . Rimonta e vittoria per la compagine di Alessio Dionisi al "Mapei Stadium". Le reti di Lauriente e Frattesi rispondono al vantaggio gialloblu firmato da Ceccherini , neroverdi che tornano a vincere dopo due sconfitte di fila. Al termine del match, il tecnico degli emiliani è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Il loro gol è stato abbastanza fortunoso, ma è sicuro che le prime situazioni di pressing le abbiamo sbagliate. Posso solo rimproverare ai ragazzi una leggerezza eccessiva in area, perché il Verona è una squadra difficile da affrontare, anche per noi che siamo senza Berardi da sette partite. I ragazzi hanno fatto bene e sono contento. Le cose positive sono molte. Anche Obiang ci ha dato una grande mano. Pinamonti? Il suo lavoro è fondamentale per farci giocare. Il suo lo ha fatto e sono contento di lui. Adesso gioca molto spalle alla porta, ma appena avremo a disposizione più giocatori che sanno fare assist vedremo anche segnare. Frattesi? Lo conoscevo da prima del mio arrivo. Gli ho solo dato fiducia: un giocatore con le sue qualità deve avere l'opportunità di giocare. Ha delle qualità che non tutte le squadre hanno. Napoli alla prossima? Non è certamente il momento migliore per affrontarlo. Giocano il calcio migliore d'Italia".