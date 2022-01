Sassuolo-Verona, Dionisi: “Assenza Berardi non un alibi. Svelo il nostro obiettivo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine della sconfitta dei neroverdi contro il Verona di Tudor

Mediagol ⚽️️

Il Sassuoloinciampa all'esame Hellas Verona. La formazione di Alessio Dionisi è caduta sotto i colpi della squadra di Tudor con un netto due a quattro che ha permesso a Simeone e compagni di superare in classifica proprio il Sassuolo, scivolato all'undicesimo posto dopo la debacle odierna. A decidere il match una tripletta sontuosa di Barak e il gol di Caprari. A nulla sono valse, invece, le reti di Scamacca e Defrel per gli uomini in maglia neroverde. Di seguito, le dichiarazioni di Alessio Dionisi intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del triplice fischio del direttore di gara.

ASSENZE- "Sicuramente non posso rimproverare tanto alla squadra. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro aggressività, sapevamo che nella ripresa sarebbero calati. Dispiace per la prima frazione, potevamo fare meglio anche se la nostra qualità era inferiore rispetto al solito. Negli episodi siamo stati sfortunati ed è stata tutta una rincorsa".

ATTEGGIAMENTO- "Deluso più nel primo che nel secondo tempo, in alcuni tratti sembrava che non ci credessimo. Siamo partiti male ma era ancora aperta. Il 3-1 ci ha un pochino messo in difficoltà, nonostante questo abbiamo giocato e creato occasioni. Se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla ma il Verona ha fatto la partita all'altezza delle sue possibilità. Dovevamo prenderci qualche rischio in più giocando palla a terra, invece l'abbiamo alzata troppo e non abbiamo quelle qualità. Dovevamo farlo soprattutto nel primo tempo, poi ci siamo adeguati alla partita del Verona: dovevamo riportarla sulle nostre corde. È stato troppo tardi quando abbiamo iniziato a giocare come volevamo, ci abbiamo provato fino alla fine".

FATICA IN CASA- "Dipende dall'atteggiamento della squadra avversaria. Il trend è più positivo fuori casa, se guardiamo questo direi di sì ma abbiamo fatto partite positive anche in casa, pur non raccogliendo abbastanza. Nel primo tempo, nonostante l'assenza di Berardi che non è un alibi, non siamo stati alla nostra altezza".

MAXIME LOPEZ- "Lui oggi nel primo tempo si è un pochino abbattuto ed è una cosa che non deve mai fare. Le linee di passaggio e le giocate passano da lui e questo non ci ha aiutato, ma dobbiamo passare anche da questo. Quest'anno è diventato un giocatore titolare con la T maiuscola e deve crescere: ha tanta qualità e deve continuare, anche se ha dei limiti".

SCAMACCA- "Io ci ho creduto sin dal primo giorno, credo sia stato molto al di sotto delle sue qualità nel primo tempo, anche se non era facile. Deve passare da qualche alto e basso, può sicuramente crescere come continuità di prestazioni e anche all'interno della stessa partita".

OBIETTIVO SASSUOLO- "Oggi era una partita importante, volevamo stare nella parte sinistra della classifica. Abbiamo sfruttato male la possibilità, non dobbiamo avere l'assillo della classifica ma dobbiamo migliorarci. Non dimentichiamo che abbiamo tanti giovani in campo, stanno trovando continuità, ma dobbiamo pretendere di più da noi stessi. Non possiamo essere così altalenanti, dobbiamo aggrapparci alle squadre davanti a noi e rosicchiare sempre qualcosa per fare più dei 24 punti del girone d'andata: il mio obiettivo è farne uno in più".