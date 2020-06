Sassuolo-Verona, De Zerbi: “Gialloblù sorpresa della A, ma possiamo batterli. Rinnovo? Nessun segreto”

Il Sassuolo si prepara ad affrontare l’Hellas Verona.

In occasione della ventottesima giornata di Serie A, i neroverdi, reduci dal pareggio contro l’Inter, sfideranno con tra le mura amiche la squadra di Ivan Juric. I gialloblù, che sono stati battuti dal Napoli nel turno scorso, sono alla ricerca del riscatto. Una sfida, dunque, che si prospetta scoppiettante.

Il tecnico dei padroni di casa Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha parlato del momento che stanno vivendo i suoi: “Abbiamo giocato contro due grandi squadre. Abbiamo fatto bene perché abbiamo costruito tante palle gol. Abbiamo subito, ma non quanto le altre le altre. L’Atalanta, rispetto ai suoi standard, non ha tirato tanto in porta. Su 7 gol presi, 4 sono arrivati su calcio piazzato, e questo dà fastidio. La squadra mi è piaciuta, avrei voluto non commettere quegli errori perché senza questi avremmo potuto anche raccogliere più punti. Mi è piaciuto il coraggio di entrambe le partite e, avendo cambiato quasi tutti i giocatori, vuol dire che siamo tutti sintonizzati. Poi si è vista anche un’ottima condizione fisica e questo è da mettere in evidenza perché i giocatori si sono allenati durante la sosta e sono dei professionisti veri“.

A proposito, invece, degli avversari: “Insieme al Parma è la rivelazione del campionato e la prendiamo come se giocassimo contro l’Atalanta o come contro l’Inter. Abbiamo però le armi per metterli in difficoltà, come le abbiamo per mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo anche dei limiti e dei difetti da togliere perché anche loro ci possono mettere in difficoltà. Sanno cosa fare, sono forti, giocheranno con coraggio e noi anche, è una partita che ognuno giocherà con le proprie armi“.

E sugli indisponibili: “A parte Toljan e Romagna che sarà sempre negli indisponibili, gli altri stanno bene tutti, poi vediamo in base alla partita, alla condizione, chi giocherà dall’inizio e chi partirà dalla panchina. Sono contento di come ho ritrovato la squadra. Sono contento per Chiriches perché ha sofferto tanto, è un giocatore di livello alto, è stato fermo tanto e ci fa fare uno step in più. È stato fermo tanto, non lo abbiamo mai avuto a disposizione. Ha attraversato, anche mentalmente, un momento buio, ma per noi è un valore aggiunto“.

Infine, sul rinnovo che dovrebbe arrivare a breve: “Non ci sono segreti, ho sempre detto che avevo la volontà di rimanere. Mi piace allenare questa squadra, abbiamo ancora tanto da migliorare. Non ho ancora firmato, non è ufficiale, lo faremo nei prossimi giorni. Non è cambiato nulla, è importante cosa si vuol fare, non la firma, poi la metteremo più in là. Il Sassuolo mi ha detto che ha piacere a continuare con me, io sono felicissimo di poter continuare ad allenare questa squadra. Sono i giornali che mettono tanto di inchiostro, ma alla fine non c’è stato mai alcun tipo di problema“.

