Sassuolo-Udinese, Dionisi: “Gara difficile, bella sfida con Sottil. La formazione…”

La conferenza stampa pre-gara di Alessio Dionisi, in vista di Sassuolo-Udinese

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Udinese di Andrea Sottil, Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal coach della formazione emiliana, in vista della gara valida per la 6ª giornata di Serie A in programma domani, domenica 11 settembre, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia alle ore 15.00.

SULL'AVVERSARIO - "L'Udinese? Non mi sorprende perché è troppo presto per parlare della classifica, i tecnici non credo che debbano guardarla, poi non ha cambiato molti giocatori e questo permette a una squadra di far bene sin da subito. È una delle squadre, non credo l'unica, a dar continuità tantissimo perché dieci undicesimi della scorsa stagione, con lo stesso sistema di gioco".

INVERTIRE IL TREND CON I FRIULANI - "L'anno scorso è stato un copia incolla con lo storico. Le caratteristiche dell'Udinese ci mettono in difficoltà ma motivo in più per andare contro i favori del pronostico perché non siamo favoriti. La loro fisicità la soffriamo tanto, il loro pressing in alcune zone del campo, perché non fa pressing offensivo con continuità, cerca di fare una fase d'attesa ottima per ripartire con qualità. Dovremo essere più bravi rispetto alle altre partite con l'Udinese, dovremo essere più bravi a muovere palla rispetto al passato. Udinese bestia nera come l'Atalanta? Ricordo tutto dello scorso campionato ma penso che ci si debba focalizzare sul presente, cercando di stimolare i ragazzi sulle cose che ci sono e su quello che stiamo facendo. Dobbiamo dare continuità di prestazione e di risultato, tre punti son meglio di 1 ma 0 sono peggio di 1. La partita sarà molto difficile, l'Udinese è un avversario ostico ma non farei paragoni col passato con l'Atalanta, noi avevamo certe condizioni, lo storico è vicino tra le due squadre ma è già troppo lontana per pensare a quello. La modalità del gioco dell'Udinese è diversa, dovremo essere più bravi rispetto a quanto fatto con l'Udinese l'anno scorso".

IL CONFRONTO - "L'Udinese sembra il Sassuolo di qualche anno fa? Rispetto l'opinione ma non la condivido. Ad oggi non abbiamo a disposizione 48 gol dell'anno scorso, i gol nelle squadre di A li fanno sempre i soliti. Qualcuno è andato via, qualcun altro è infortunato ma non ci interessa chi ci manca, questo la dice lunga su dove recuperare qualcosa, lo devi fare col gioco. Sono arrivati giocatori nuovi, che devono dimostrare, Kyriakopoulos è al quarto anno qui e si sta adattando dall'inizio dell'anno per giocare nel tridente, bisogna analizzare bene le cose. Abbiamo preso 66 gol in 38 partite, oggi 5 in 5, secondo me abbiamo concesso meno rispetto ai gol presi, ma mancano ancora 33 partite, noi vogliamo migliorare nell'equilibrio di squadra, che vuol dire migliorare la fase offensiva, oggi paghiamo qualcosa, dobbiamo recuperare i 48 gol dell'anno scorso con l'organizzazione, siamo sulla buona strada, ma non abbiamo ancora realizzato quello che dobbiamo fare. Sulla fase difensiva siamo migliorati tanto ma non possiamo pensare di essere migliorati rispetto all'anno scorso perché parliamo solo di cinque partite e la gara di domenica potrebbe stravolgere tutto nei commenti ma per quanto mi riguarda non stravolgerà nulla. C'è stato qualche incidente di percorso non da poco, sfido chiunque ad affrontare le partite giocando con delle assenze pesante, ad oggi dobbiamo recuperare un po' di gol. Noi abbiamo preso giocatori molto bravi, diventeranno importanti, qualcuno lo è già, bisogna dare tempo, chi vuole tutto e subito deve andare a guardare qualcun'altra squadra, il Sassuolo non deve essere paragonato a quello dell'anno scorso. E non va fatto il paragone tra la Cremonese e l'Udinese perché sono due squadre diverse. L'allenatore non può fare il commento del tifoso, questa è un'analisi guardando i numeri e ho cercato di motivare un po' le scelte".

SU LAURENTIÈ - "Ha delle qualità. Lo conoscevamo, lo seguivamo da tempo. È arrivato da 8-9 giorni, si è adattato subito, non è facile entrare in campo subito e determinare, lui lo ha fatto. Diverse occasioni con la Cremonese le ha determinate lui, giocando anche in una zona di campo meno consona a lui, preferirebbe partire a sinistra, per ovvie ragioni si è adattato, magari non sarà così domenica, con Kyriakopoulos che gioca esterno alto a sinistra essendo terzino sinistro, abbiamo adattato Laurientè che ha fatto vedere che qualità può portare. Io mi aspetto tanto, tutti abbiamo grandi aspettative, fermo restando che da solo potrà fare poco se non sarà supportato dalla squadra".

SULL'11 ANTI UDINESE - "Sorprese di formazione? Siamo in fase di costruzione, della preparazione alla partita, ci avviciniamo alla sfida. Qualche cambiamento potrebbe esserci, non so quanti ad oggi, ma qualcosa potrebbe cambiare".

LA SFIDA CON SOTTIL -"Mai vinto contro Andrea? Il passato non conta. Sono contento di ritrovarlo, sono contento che ci sia meritocrazia, ha fatto bene l'anno scorso e gli altri anni e anche lui come me, dopo un po' di gavetta si è ritrovato in A, sarà un piacere salutarlo. Poi ogni partita ha un inizio e una fine, io sono contento di dove sono, se dovessi scegliere, io sono contento sulla panchina del Sassuolo, sarà di sicuro una bella sfida".

IL CASO ODDEI - "Cosa è successo ? Non è successo nulla. Era un giocatore in uscita, perché credo che un 2002 dopo una certa esperienza, lui aveva giocato poco ma è comunque un'esperienza, a gennaio è poi rimasto qua, l'ho trovato migliorato a livello mentale, ma dopo un anno in cui ha giocato pochissimo, era giusto che andasse a giocare, è impossibile in una realtà come questa, ora è meno difficile dirlo, qui ci sono Berardi e Defrel, non aveva una logica dar continuità a Oddei in quel senso, non avrebbe fatto granchè, questa era la possibilità per lui, di andare a giocare, però ad oggi non credo che si sia realizzata la possibilità migliore per lui".

LE SCELTE FATTE SUL MERCATO -"Ricerca di fisicità oltre che la qualità? Sì e no. Per me quello che conta di più sono le qualità motivazionali. Abbiamo bisogno di giocatori motivati e su questo ci abbiamo preso in pieno. Poi il calcio va in una direzione, girarsi dall'altra parte e fare finta di nulla credo sia presuntuoso. Ormai tante squadre hanno giocatori fisici, solo con la tecnica è difficile che una squadra di metà classifica riesca a determinare, un buon equilibrio tra tecnica e fisica può diventare un buon mix, fermo restando che ci stiamo lavorando perché ad oggi siamo in costruzione per cercare di realizzare un buon mix".