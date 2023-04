Sassuolo-Torino, Dionisi: “Non parliamo di Europa. Parole Pinamonti strumentalizzate”

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ha sfiorato la quinta vittoria consecutiva in Serie A . Berardi e compagni hanno ottenuto un pareggio contro il Torino di Juric dopo una prestazione gagliarda che ha dato continuità alle ultime uscite dei neroverdi. All'iniziale gol di Pinamonti è stato Sanabria a rispondere con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Consigli . Un pareggio che, ai fini della classifica, lascia l'amaro in bocca alla squadra di Dionisi che, vincendo questa sera, avrebbe potuto scavalcare proprio i granata in graduatoria. Al termine della partita, il tecnico ex Empoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione sciorinata dai suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Voglio fare i complimenti ai ragazzi. L'unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto. Nelle precedenti sfide con il Torino non siamo mai stati così puliti nel gioco. C'è un po' di rammarico, anche se, ripeto, il risultato è giusto. Il Torino rispetto a noi cerca meno fraseggio ma ha traiettorie lunghe, Milinkovic-Savic rinvia a 70 metri. Noi siamo stati corti fino alla fine, i difensori sono stati bravi. Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, i ragazzi stanno facendo bene nel girone di ritorno. Sarà difficile mantenere questo ritmo, ma noi vogliamo provare a fare il massimo dei punti. Un mese fa non avremmo creduto a questa classifica, ma ora non vogliamo accontentarci. Troppo presto per parlare del prossimo anno. Europa? Non ne parliamo, per noi migliorare di una posizione è un grande obiettivo. Ora vogliamo scalare la classifica il più possibile, sappiamo che davanti abbiamo squadre davvero forti. Vogliamo confermarci e arrivare allo stesso traguardo dello scorso anno. Per il futuro posso dire solo che ho già una bella rosa, ma non è giusto parlarne ora. Serve coraggio da parte delle società e un equilibrio che deve essere interno. Momenti difficili ci sono in ogni squadra, se si riesce a gestire questi momenti, per un allenatore diventa tutto difficile. Io arrivo dalla serie B, ci sono davvero tanti allenatori bravi. I tecnico possono mettere idee ed impostazioni, ma per me sono determinanti i giocatori con le loro qualità".