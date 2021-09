Sassuolo-Torino, Dionisi: “Dobbiamo reagire, Djuricic non deve dimostrare nulla”

Le parole del funambolo del Sassuolo a pochi istanti dall'avvio della sfida contro il Torino

Il Sassuolo alla ricerca di punti dopo la sconfitta rimediata nei minuti finali contro la Roma nella scorsa giornata. I neroverdi vogliono tornare al successo che manca dalla prima giornata, di fronte si ritrovano il Torino di Juric . In merito alla sfida contro i granata ha detto la sua il tecnico Alessio Dionisi che ha parlato così ai microfoni di DAZN pochi istanti prima del fischio d'inizio.

"Dobbiamo riportare in questa gara le cose positive della partita precedente, dobbiamo pensare anche al risultato contro la Roma. Berardi? È un giocatore forte, lo sappiamo. Siamo felici di averlo con noi, ma lo dobbiamo mettere nelle condizioni di determinare, può spostare gli equilibri. Djuricic? È troppo presto per parlare di continuità, è un giocatore forte. Non deve dimostrare niente, ma deve dare più continuità di prestazione. Poi arriveranno i numeri".