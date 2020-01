Sassuolo-Torino, De Zerbi: “Berardi sposta le partite. La risposta al tifoso? E’ un anno e mezzo che…”

Il Sassuolo torna alla vittoria: 2-1 in rimonta al Torino grazie al gol di Domenico Berardi.

I neroverdi ritornano a sorridere dopo un periodo più che buio durante il quale non erano riusciti a ottenere risultati positivi. Il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, ai microfoni di Sky, ha commentato così la prestazione della sua squadra:

“Siamo contenti perché abbiamo vinto una partita meritando. Nelle altre gare che abbiamo perso avevamo qualcosa da recriminare e quindi la tensione c’era. La tensione però dobbiamo averla sempre, non ti regala niente nessuno e noi dobbiamo essere una squadra che deve passare da questo tipo di partite per poi vincere in maniera più netta. Berardi? Gli stavo dicendo di cambiare la pressione che oggi abbiamo tenuto volutamente più bassa. Ad inizio partita ci difendevamo in maniera diversa. Berardi sposta le partite e come tutte le squadre al mondo abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori. E’ un po’ che lo dico che cerco di passare questo aspetto. In questi due, tre mesi abbiamo fatto benissimo. Ci siamo persi in alcune situazioni che quando volete le spieghiamo che possono essere l’età media, la seconda più bassa. Tanti giocatori determinanti fuori per infortunio e parlo di cinque, sei alla volta. E per una squadra come la nostra sposta gli equilibri. Questa vittoria è ancora più bella di un 3-0 o 4-0. Questo è l’unico aspetto che a noi manca. Il calcio è estetica e passaggio ma anche sangue agli occhi. La cattiveria non sta solo nella scivolata ma anche nella convinzione con cui fai le cose. Tifoso? E’ un anno e mezzo che mi bacchetta e oggi mi sono tolto un po’ di soddisfazione“.

Sulla prestazione di Boga, autore di una bellissima rete: “Ha fatto gol e assist e abbiamo vinto la partita. Senza quelli un allenatore fa poco. A Boga, per portarlo a fare l’uno contro uno, dobbiamo dare la palla in un certo modo. Caputo oggi non ha fatto benissimo ma è un giocatore dal rendimento e dal sangue agli occhi sempre costante“.