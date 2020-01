Sassuolo-Torino, Berardi: “La strada giusta, siamo stati bravi. De Zerbi? Ecco cosa mi ha detto”

Vittoria in rimonta per il Sassuolo.

Sul campo del Mapei Stadium è andata in scena la sfida tra il Sassuolo e il Torino, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i granata erano passati in vantaggio grazie all’autogol di Manuel Locatelli, ma i neroverdi sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Boga e Domenico Berardi, che hanno così regalato i tre punti ai propri tifosi.

Al termine del match l’attaccante del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per il ritorno al gol e per aver contribuito direttamente alla vittoria della sua squadra: “E’ un periodo dove tutto ci gira male. Siamo partiti bene, abbiamo subito un gol sfortunato ma siamo stati bravi a reagire. Venivamo da tre sconfitte di file, siamo contenti. Questa è la strada giusta. De Zerbi? Mi ha detto di non mollare, stare dentro la partita e portare la vittoria a casa. Ci siamo riusciti, sono contento. Non era facile. Abbiamo incontrato una squadra in un’ottima forma fisica. Siamo stati bravi, complimenti ai ragazzi. Convocazione con l’Italia? Io cerco di dare sempre il meglio di me stesso. Sono contento per la vittoria più che per il gol. Non meritavamo questa situazione in classifica perché, per quanto facciamo in campo, meritiamo di più. L’abbraccio collettivo? E’ perché venivamo da una sconfitta pesante. Ci siamo messi a preparare questa partita. Sono contento perché tutti tenevano a vincere“.