Sassuolo-Sudtirol 4-0, poker neroverde a Vipiteno: doppio Defrel, Erlic ed Henrique

Il Sassuolo saluta Vipiteno con una vittoria nell'ultima amichevole. Dopo la sconfitta nello scorso test contro lo Spezia, la compagine di Dionisi si impone oggi per 4-0 contro il Sudtirol. Terminato il ritiro nella località trentina, i neroverdi adesso continueranno a prepararsi per l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Cosenza, previsto per il 13 agosto.