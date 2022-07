Sassuolo-Sudtirol 2-0: Henrique e Alvarez firmano il successo emiliano in amichevole

Termina 2-0 l'incontro amichevole Sassuolo-Sudtirol, test in programma quest'oggi a Vipiteno, in Trentino Alto Adige. Partenza ad alti ritmi della gara, all11' taglio centrale di Berardi che si immola sulla corsia di sinistra e mette al centro una buona palla per Raspadori che in scivolata, non arriva di poco all'appuntamento con il gol. Al quarto d’ora è il Sudtirol che sfiora il gol del vantaggio con una gran botta di Nicolussi Caviglia. Al 25′ è la formazione emiliana a passare in vantaggio grazie al gol di Matheus Henrique, che ribadisce in rete una respinta su tiro di Raspadori, servito da un assist di Berardi, portando dunque i neroverdi in vantaggio. Il gol galvanizza la formazione allenata da Alessio Dionisi, che riesce a mantenere alti i ritmi di gioco. Al 29′ chance anche per Raspadori, che non trova la via del gol per un controllo difettoso della sfera. Al 39′ ancora affondo dell'attaccante neroverde che guadagna un calcio d’angolo, ma prima del duplice fischio dell'arbitro è il Sudtirol ad avere una grande chance con Pompetti che arriva al tiro da ottima posizione, sprecando però con una conclusione che si alza sopra la traversa.