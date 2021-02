Sassuolo-Spezia, De Zerbi: “La squadra sta crescendo, i bianconeri non vanno sottovalutati”

Roberto De Zerbi si proietta alla sfida di campionato contro lo Spezia.

Il tecnico dei “neroverdi”, durante la consueta conferenza stampa pre gara, ha presentato la sfida del “Mapei Stadium” in programma domani (sabato 6 febbraio, ndr) alle ore 15.00, contro la squadra ligure allenata dal tecnico Vincenzo Italiano.

“Con la Lazio abbiamo finito il primo tempo in parità ma avremmo potuto fare più di un gol nei primi 20 minuti. Non credo che la squadra sia al 100%, ma dobbiamo continuare ad allenarci con questa intensità. Vedo però che i ragazzi stanno crescendo e speriamo di recuperare presto alcuni calciatori che per noi sono molto importanti. Spezia? Stanno facendo un campionato oltre le previsioni, è una partita da tenere in considerazione come se giocassimo contro una delle prime della classe. Mi piacerebbe finire la stagione come abbiamo fatto lo scorso anno, non tanto come risultati ma quanto come squadra al completo, almeno così potremmo giocarcela alla pari con tante squadre”.