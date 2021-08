Sassuolo-Sampdoria, Dionisi: “Meritavamo di più. Futuro Berardi? Un rebus”

Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine della sfida pareggiata contro la Sampdoria di D'Aversa.

⚽️

Zero a zero. È questo il risultato finale di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Buon ritmo ed equilibrio al 'Mapei Stadium': due le occasioni sprecate da Ciccio Caputo ai danni dei neroverdi, reduci dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Hellas Verona per 3-2. Prima si fa fermare da Audero, poi sbaglia la misura del pallonetto. Primo punto per i blucerchiati, che la scorsa settimana hanno perso a Marassi per mano del Milan. Salgono a quota 4 punti, invece, i padroni di casa.

Al termine della sfida l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione offerta dai suoi uomini.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sono molto soddisfatto della prestazione e un po’ meno del risultato. Credo meritassimo di più, anche se la Samp ha giocato a sua volta bene. Ci può stare: abbiamo provato in ogni modo a portare a casa la partita concedendo poco o nulla. Ci potevamo aspettare un avversario che pressasse così alto fin dai primi minuti perché questo è l’atteggiamento di una squadra che ha fatto bene con il Milan. Nel secondo tempo siamo riusciti ad uscire di più e creare più occasioni, merito comunque alla Samp perché è stata una bella partita anche se è finita 0-0.

"Tornare allo stadio con i tifosi è una bellissima sensazione” prosegue il mister “sono andato a salutarli e ringraziarli prima della gara, ci hanno incitato fino alla fine. Volevamo fare bene oggi, prima partita nel nostro stadio. Non è importate la quantità dei tifosi quanto la loro qualità e su questo credo ci possiamo difendere bene. Caputo?Non dirò nulla a Ciccio, lui sa cosa penso di lui. Contro il Verona è stato determinante per farci vincere la partita, devo sempre fare delle scelte per far rendere la squadra e oggi avevo Scamacca e Defrel in buona condizione e ho optato per farli entrare. Nessun demerito per Caputo, abbiamo una rosa di qualità e io devo sfruttare al massimo l’organico che ho a disposizione".

Chiosa finale sul calciomercato, ormai alle battute finali: "Martedì si chiude il mercato e non so dire che ritroverò Berardi, Carnevali e Rossi ne sanno di più, con Domenico ho parlato. Ci ritroveremo mercoledì con un gruppo che sarà importate a prescindere. Fosse per me, resteremmo così. Ma un allenatore deve capire le esigenze di un club che è un'azienda e deve scegliere in base a chi ha. Gianluca sarà molto utile, come lo saranno tutti. Io spero rimangano tutti, ma le scelte aziendali spettano ai dirigenti. Empoli? Sono contento per la mia ex squadra, che ieri sera ha raccolto una vittoria storica in casa della Juventus. Ho legato con i ragazzi e con l’ambiente e se oggi sono qui è merito della società in cui sono stato lo scorso anno”.