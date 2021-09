Sassuolo-Salernitana, Dionisi alla vigilia: “Berardi ci sarà. Dobbiamo voler vincere”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della partita contro la Salernitana

Poco più di ventiquattro ore e sarà Sassuolo-Salernitana, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Le due compagini torneranno a sfidarsi dopo diversi anni. Cinque i precedenti tra Serie B e Coppa Italia: tre vittorie ed una sconfitta in cadetteria per i padroni di casa ed un'eliminazione in Coppa dopo i calci di rigore.

Se il Sassuolo è reduce da tre sconfitte di fila contro Roma, Torino e Atalanta, gli uomini di Fabrizio Castori mercoledì hanno conquistato in casa il primo punto in Serie A grazie al pareggio rimediato contro l'Hellas Verona. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale neroverde alla vigilia della sfida in programma domenica 26 settembre alle ore 15:00 al Mapei Stadium, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

BILANCIO - "Veniamo da tre partite diverse, quella contro il Torino ha stonato. Tre risultati uguali che non ci hanno lasciati contenti. Rigiochiamo in casa e dobbiamo dimostrare che quella è stata un'eccezione. Siamo stati meno bravi del solito col Torino, domani dobbiamo ottenere il risultato. I numeri dicono che potevamo realizzare qualcosa in più e prendere qualche gol in meno, ma non credo che i numeri vadano analizzati in questo momento. Dobbiamo mettere i calciatori offensivi nelle condizioni migliori per poter determinare. Sul piano difensivo possiamo migliorare: nelle ultime partite se non abbiamo ottenuto risultato è perché abbiamo preso gol, ma non è facile non prendere gol perché tutte le squadre sono fisiche e hanno giocatori importanti. E già domani non sarà facile perché loro hanno giocatori fisici che possono metterci in difficoltà. Noi possiamo giocarcela su altri aspetti", le sue parole.

SULLA SALERNITANA - "La Salernitana è una squadra da non sottovalutare, lo dicono le prestazioni che ha fatto, gli ultimi risultati ed il valore della squadra. Nell'ultima partita ha ripreso una gara non semplice, non ha mai mollato. Conosco Castori, alla sua squadra dà carattere ed intensità: armi che possono mettere in difficoltà chiunque. In più hanno fisicità. Noi dobbiamo fare la prestazione sapendo che non ci sono avversari battuti prima, ma bisogna batterli sul campo. Probabilmente faremo più noi la partita, ma la Salernitana è brava a rimanere in partita nonostante un dominio minore della palla. Dobbiamo pensare a noi ed ottenere sul campo quello che dovevamo già prenderci nelle partite precedenti, per demeriti nostri e meriti dei nostri avversari", ha proseguito.

TURNOVER - "Infortunati? Domani saranno tutti disponibili a parte Romagna e Obiang (Berardi ci sarà, ndr). Turnover? Dopo l'allenamento di oggi farò delle valutazioni. Chi ha giocato a Bergamo ha fatto bene, qualcuno ha giocato pochi minuti. Non posso pretendere tutto e subito, nonostante non possiamo ritenerci soddisfatti della classifica. La partita di domani è diversa rispetto alle ultime dove sulla carta potevamo partire sfavoriti. Non dobbiamo vincere, dobbiamo voler vincere che è diverso. Dobbiamo scendere in campo con la determinazione giusta. Domani dobbiamo dimostrare a noi stessi che vogliamo ottenere il risultato, vogliamo fare la prestazione, vogliamo mettere i giocatori offensivi nelle condizioni di determinare. Vogliamo tante cose e domani le dobbiamo dimostrare in primis a noi", ha concluso Dionisi.