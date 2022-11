Sassuolo-Roma, Dionisi: “Partita migliore non poteva capitarci”. E su Berardi…

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Sassuolo

"Abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre prestazioni precedenti e dobbiamo riscattarci, partita migliore non poteva capitarci". Lo ha detto Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma mercoledì pomeriggio al Mapei Stadium (fischio d'inizio alle ore 18:30). Diversi i temi trattati dal tecnico del Sassuolo: dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend contro l'Empoli, alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di José Mourinho. Ma non solo...

"Affrontiamo un avversario forte, ferito come noi. Sappiamo che ci creeranno difficoltà ma dobbiamo dimostrare di aver fatto un giro a vuoto che ci ha fatto arrabbiare. Dobbiamo esserci. Che Roma mi aspetto? Stiamo parlando della Roma, una squadra forte con giocatori fisici, hanno giocato di più ma sono attrezzati per questo, non credo che ci siano tanti vantaggi per noi da questo punto di vista. La Roma probabilmente è ferita dal derby e non sbaglierà prestazione, ben venga perché noi vogliamo affrontare una squadra che ci affronti per batterci. E noi vogliamo affrontarli per batterli", le sue parole.

L'ATTACCO -"Se mi aspetto il salto di qualità da parte di Pinamonti e degli altri attaccanti? Abbiamo ancora l'allenamento di oggi e la rifinitura domani per fare valutazioni, ed è importante l'allenamento di oggi perché ci sono stati pochi giorni per preparare la sfida. Ad oggi la squadra ha sbagliato due partite: la prima ufficiale e l'ultima giocata. In mezzo abbiamo fatto bene perché bisogna parametrarsi a chi si ha. Se ti mancano giocatori determinanti devi sopperire e l'abbiamo fatto. Non mi soffermerei sui singoli. È importante recuperare i giocatori, come Traore che sta recuperando giocando. Laurientè rientra dalla squalifica. Berardi può recuperare? Non posso essere certo di questo, perché manca un allenamento e mezzo, stiamo facendo delle valutazioni. Ma tornerà a breve".

L'ANALISI - "Empoli? Chi è entrato ha fatto bene, ha cambiato l'inerzia: abbiamo approfondito questa cosa. Ovviamente dopo una gara del genere non si può essere soddisfatti per niente. Chi è subentrato potrebbe giocare, vediamo. Lavoriamo perché non risucceda un'altra prova come quella di Empoli. Non ci voleva ma non ne farei un dramma, si cerca di pensare alla partita successiva. Non siamo stati cinici e determinati nei 16 metri nostri e nei 16 metri avversari. E sono gli ultimi 20 metri e i primi 20 metri a fare la differenza. Responsabilità ce ne sono sempre, io me ne assumo perché è giusto così. Non ci siamo arrivati nel migliore dei modi, non sta a me dirlo, viste le assenze. Stiamo lavorando per sopperire alle assenze. Ma io vorrei parlare più della Roma che dell'Empoli".

OBIETTIVI -"Dobbiamo cercare di confermarci all'altezza dell'anno scorso perché abbiamo cambiato qualcosa. Se fossero rimasti tutti avrei detto che l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Stiamo crescendo, i ragazzi stanno dimostrando di poter crescere, stanno facendo delle buone prestazioni. E' normale che se acquisisci consapevolezza hai poi uno spirito più sbarazzino anche contro le big del campionato. Nessuno lo ricorda ma giochiamo con tante defezioni in attacco, forse siamo la squadra che ha più defezioni per quanto riguarda la fase offensiva. Stiamo facendo bene, abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione. Domani abbiamo una gara importante e faremo di tutto per riscattare la partita precedente, anche se non sarà semplice. E migliorare la classifica", ha concluso Dionisi.