Sassuolo, nessuna nuova lesione muscolare per Domenico Berardi

Il comunicato del Sassuolo in merito alle condizioni di Domenico Berardi

Mediagol ⚽️️

Buone notizie per Alessio Dionisi. "Doppio impegno ieri al Mapei Football Center per i neroverdi di Alessio Dionisi. In mattinata si è svolta la terza sessione stagionale dei Test Mapei, nel pomeriggio seduta d’allenamento con riscaldamento, torello, messa in azione con esercitazioni tecniche, possesso palla, partitelle a tema a campo ridotto e lavoro metabolico a secco.

In merito a Domenico Berardi, le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati".

Questo il comunicato ufficiale del Sassuolo in merito alle condizioni fisiche dell'attaccante della Nazionale italiana. Berardi è stato costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco nel corso della sfida contro l'Atalanta e si temeva potesse essere un altro stop di lunga durata. Il giocatore si è invece fermato in tempo e, pertanto, è in dubbio già per il prossimo impegno dei neroverdi contro il Verona.