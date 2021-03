Sassuolo-Napoli, De Zerbi: “Dimentichiamo la gara d’andata. 100 panchine in Serie A? Un orgoglio”

Roberto Zerbi festeggia le 100 panchine in Serie A con il Sassuolo.

Il tecnico dei neroverdi, ai microfoni di “Sassuolo Channel”, ha parlato alla vigilia del match con il Napoli che regalerà all’allenatore di Brescia il traguardo delle 100 panchine nella massima serie.

“Le 100 panchine in Serie A con il Sassuolo sono motivo d’orgoglio, ci tengo a queste cose, le guardo, mi danno molto orgoglio e gioia. Non guardo mai quello che è stato, guardo quello che non sono riuscito a fare più che a compiacermi su quanto fatto ma arrivare a 100 panchine così prestigiose mi dà ancora più responsabilità, più voglia di essere adeguato a quello che rappresento, un allenatore di A in un club comunque importante e questo mi porta a fare il mio lavoro con ancora più dedizione, più impegno, più fame, più cura nei dettagli, per raggiungere quello che si può, che è sempre difficile stabilirlo. Ci siamo consolidati all’ottavo posto e non è facile perché stare davanti a tante squadre che hanno un passato più prestigioso non è facile ed è motivo d’orgoglio per tutti. La vittoria d’andata? La vittoria di Napoli è stata prestigiosa perché l’abbiamo fatta in uno stadio prestigioso contro una squadra forte. Il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto che avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere. Purtroppo è andata. Domani la partita non parte dal 2-0 per noi ma parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti, una squadra che sa giocare, una gara bella”.