Sassuolo, Locatelli: “Ho sofferto le critiche, non è stato facile. Futuro? Vorrei tornare…”

La parola a Manuel Locatelli.

Il centrocampista del Sassuolo, reduce da una prima parte di stagione positiva, ha voglia di mettersi in mostra e continuare il suo percorso di crescita. Proprio il mediano classe ’98, intervistato ai microfoni di DAZN, si è espresso in merito al proprio addio, dopo 9 anni tra giovanili e prima squadra, al Milan, datato 2018. Il numero 73 neroverde si è anche concentrato sul futuro, sperando in un gran salto di qualità: “Anch’io ci ho messo del mio dicendomi che dovevo far di più, non ero tranquillo di testa in allenamento e partita e questo mi ha creato problemi. Montare la testa assolutamente no, genitori e amici mi hanno sempre fatto stare coi piedi per terra. Non che credessi di essere il più forte di tutti, ma ero convinto di dover fare giocate importanti e gol ogni partita. Ho sofferto questo: prima i titoloni sui giornali e poi le critiche, non è stato facile. Vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso, non so quanto mi ci vorrà. Spero di andarci al più presto ma non faccio viaggi mentali, penso solo a spingere in ogni allenamento e al presente“.

19 gare giocate e 2 assist in campionato per Manuel Locatelli, tra i pilastri della formazione guidata da Roberto De Zerbi, dodicesima in classifica.

