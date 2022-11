Sassuolo, l’ex Flroro Flores: “Raspadori e Scamacca, addii pesanti. Società così…”

Settantotto presenze e quindici reti con la maglia del Sassuolo , questo lo score di Antonio Floro Flores , ex attaccante del club neroverde. Il tecnico classe 1983, che ha militato da calciatore con le maglie di Genoa , Bari e Napoli , tra le altre, si è espresso sul momento attuale in casa emiliana. Intervenuto ai microfoni di TMW, l'attuale allenatore dell' Angri, squadra del girone G di Serie D ha analizzato le attuali difficoltà della compagine di Alessio Dionisi .

"L'anno scorso avevano un attacco formidabile. Raspadori sta facendo bene e anche Scamacca. Il Sassuolo ha perso tanto e quando a una squadra del genere togli questi interpreti perdi tanto. Dionisi rimane uno degli allenatori più preparati e penso che la società lo avesse messo in preventivo. A Sassuolo non penso che ci siano problemi e staranno già lavorando per il futuro. Convinto da Alvarez e Pinamonti? Sono giocatori che si devono adattare allo stile del mister. Ci vuole sempre un po' di tempo. Pinamonti l'anno scorso ha fatto molto bene, questa stagione sta facendo fatica, ma fa sempre un gran lavoro. Sassuolo è una piazza perfetta per far crescere un giovane. Servirebbero sempre società così".