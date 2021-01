Sassuolo, l’AD Carnevali: “Offerta di un top club estero per Locatelli, vi dico tutto. Manuel pronto per il grande salto”

Non nascondo che qualche giorno fa abbiamo avuto una richiesta da un club straniero importante. Ma ora resta con noi

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel corso delle ultime settimane ha lasciato per strada qualche punto di troppo, ma ciò non inficia la qualità del lavoro del tecnico ed il valore dei singoli. Uno su tutti, Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Milan, entrato anche in orbita nazionale è al centro delle richieste di diversi top club italiani ed europei e la società neroverde sa che presto sarà destinato a palcoscenici più importanti. Non lo ha negato nemmeno l’Amministratore Delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali.

Il massimo dirigente della società neroverde ha anche confermato di aver ricevuto una proposta importante dall’estero (nei giorni scorsi era emerso un deciso sondaggio del Manchester City), comunque rispedita al mittente. Di seguito le dichiarazioni di Carnevali, sul futuro del talentuoso centrocampista – “Se ne parlerà soltanto in estate, Locatelli è un giocatore su cui abbiamo sempre creduto. Il merito va a tutti, in primis al giocatore, poi all’allenatore. Ora è pronto per altri club”.