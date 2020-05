Sassuolo, l’ad Carnevali blinda Boga: “Giocherà con noi anche il prossimo anno”

Il Sassuolo blinda Boga.

Dopo una prima stagione di assestamento necessaria per adattarsi dalla Premier League alla Serie A, Jeremie Boga ha finalmente trovato il giusto equilibrio sotto la guida del tecnico Roberto De Zerbi, riuscendo a diventare in breve tempo uno degli esterni offensivi migliori del nostro campionato. Ad una straordinaria capacità nel dribblare l’avversario nell’uno contro uno, l’attaccante ivoriano ha aggiunto una buona capacità di trovare la via del gol e di fornire assist ai suoi compagni, riuscendo dunque ad avere un mix perfetto tra accelerazione e posizione in mezzo al campo.

Lazio, Acerbi: “Stupito da Boga, Dzeko e Higuain qualità uniche. Ripresa dei campionati? Ho la mia idea”

Boga ha dunque attirato su di sé l’attenzione di tanti top club italiani ed europei, come il Napoli, che ha individuato in lui il giocatore perfetto da inserire nel tridente del tecnico Rino Gattuso. Il Sassuolo sembra però essere intenzionato a blindare il classe ’97, con l’intenzione di fargli vestire la maglia neroverde almeno per la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del club, Giovanni Carnevali, durante un’intervista rilasciata ai microfoni de La domenica sportiva:

“Boga è cresciuto molto, dobbiamo dare merito a De Zerbi che l’ha fatto crescere: è richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Sarà neroverde anche l’anno prossimo“.

Questo sarebbe dunque il progetto tecnico del Sassuolo, intenzionato a puntare ancora sulla classe e il talento di Boga anche per il futuro: bisognerà comprendere però quale decisione potrebbe prendere la società nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta molto alta, che potrebbe dunque risultare impossibile da rifiutare.