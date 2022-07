Sassuolo-Jablonec 3-1, vince ancora Dionisi: a segno Frattesi, Defrel e Harroui

Vince ancora il Sassuolo nella seconda amichevole stagionale del ritiro di Vipiteno, 3-1 allo Jablonec , compagine che milita nel massimo campionato nazionale della Repubblica Ceca . La settimana scorsa, i ragazzi di Dionisi avevano travolto per 10-1 il Real Vicenza , l'ultimo test è in programma giovedì 21 luglio contro il SudTirol .

Questo l'undici iniziale del Sassuolo nel primo tempo: C onsigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Raspadori, Ceide . Nella ripresa spazio a Russo in porta, M uldur, Tressoldi, Kryiakopoulos, Obiang, Harroui, Thorstvedt, Defrel e Alvarez .

Dopo otto minuti vantaggio neroverde con la rete di Frattesi, imbucato alla perfezione in area di rigore da Maxime Lopez. La risposta dei cechi arriva alla mezz'ora , grave errore di impostazione tra Consigli e Rogerio, ne approfitta Sejl che sigla il pareggio. Nel finale di secondo tempo due reti per il Sassuolo in cinque minuti, prima con Harroui, abile a ribadire in porta una respinta corta del portiere ceco su conclusione di Alvarez, poi con il tiro a giro di Defrel.