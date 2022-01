Sassuolo-Hellas Verona, Dionisi: “Non finirà 0-0. Berardi out? Sarà stimolante”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Sassuolo alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona

Poco meno di ventiquattro ore e sarà Sassuolo-Hellas Verona, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 12:30 al Mapei Stadium, il tecnico neroverde Alessio Dionisi è tornato a parlare del momento della sua squadra, reduce dalla vittoria per 5-1 conquistata contro l'Empoli. Ma non solo...

"Diciamo che la partita scorsa è stata positiva sia nella prestazione, sia nel risultato. Non sempre siamo riusciti ad unire ambo le cose: non sempre la prestazione c'è stata, non sempre con la prestazione abbiamo raggiunto risultato, credo anche per una determinazione diversa perché domenica siamo stati più determinati di altre partite. Dobbiamo ricercarla sempre. L'obiettivo deve essere quello di migliorare l'andamento dell'andata attraverso le prestazioni e il raggiungimento di risultati. Ma non dobbiamo avere assilli di classifica, dobbiamo avere l'assillo continuo di volerci migliorare. Facendo questo anche la classifica migliorerà", le sue parole.

CLASSIFICA -"Decimo posto? Siamo contenti ma la classifica è cortissima, siamo tutte lì: perdi una partita e ne hai 4 in più davanti, ne vinci una e ne hai 4 appena dietro. Ora non dobbiamo focalizzarci sulla classifica, dobbiamo dare continuità al nostro percorso attraverso una determinazione diversa che abbiamo dimostrato di non avere sempre. Sono d'accordo sul fatto che da dicembre in poi siamo riusciti ad essere una squadra più equilibrata, sia nel gioco, sia nella fase di non possesso, sia nella fase di determinazione. E lo dimostra la continuità che siamo riusciti a dare. In mezzo c'è stato un blackout con il Bologna, ma non prestativo, anche se potevamo fare di più. Ora dobbiamo pensare alla partita di domani che sarà molto molto difficile".

VERONA -"Il Verona ha un'identità ben chiara da anni e la sta portando avanti nonostante un cambio di allenatore e di pochi giocatori. Domani sarà una gara molto difficile. Mi viene da pensare alla sfida col Torino in casa, dove non ci siamo espressi ai nostri livelli. Il Verona gioca con giocatori offensivi, qualitativamente ha giocatori importanti. In avanti ha giocatori che stanno dimostrando le loro qualità. Una squadra difficile da affrontare perché giocano uomo su uomo. Stanno facendo molto bene. Difficilmente finirà 0-0, vuoi per la propensione offensiva nostra, vuoi per la forza offensiva del Verona che ha giocatori importanti".

LA FORMAZIONE -"A noi mancherà Berardi, ma questo è uno stimolo in più per una squadra che può dimostrare che ha bisogno di Domenico, ma può tirare fuori qualcosa di buono anche senza il suo top player. E' uno spunto per tutti, un'opportunità per chi giocherà al suo posto. La squadra avrà la possibilità di dimostrare di non dipendere da un solo giocatore. Chi giocherà domani avrà caratteristiche diverse da Domenico e questo porterà la squadra ad esprimersi in un modo diverso; quando Domenico è in campo spesso determina lui stesso le situazioni di gioco".

INDISPONIBILI -"Oltre Berardi, non ci saranno Djuricic e Matheus Henrique. Magnanelli ha ricominciato a rivedere il campo, ha fatto qualche allenamento con la squadra ma domani non sarà della partita. Traore è partito per la Coppa d'Africa. Ma ci saremo in campo, siamo più di 11 e potrò fare delle scelte. Sicuramente potremo far bene se avremo la stessa determinazione delle partite precedenti. Il Sassuolo fa più fatica in casa? In casa viviamo una situazione diversa perché l'atteggiamento delle squadre è stato un po' più attendista rispetto a quando le affrontiamo in trasferta. Domani però non sarà così", ha concluso Dionisi.