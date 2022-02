Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Felice per Defrel, Berardi top player. Consigli…”

Le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, al termine del match vinto dai neroverdi contro la Fiorentina

"Forse il gol dovevamo prenderlo prima... Perdonatemi la battuta, ma ci siamo ripresi. Forse pensavamo di averla vinta, eravamo stanchi perché avevamo speso tanto, la Fiorentina è forte e l'ha dimostrato anche oggi. Sono felice per Greg, col Napoli gli avevano annullato il gol e oggi si è preso un pezzettino di quello che la partita gli aveva portato via. Ci viene bene sfruttare le occasioni da gol, però guardando il risvolto della medaglia dobbiamo migliorare contro squadre del nostro livello. Ora arriva il Venezia e dovremo esser bravi a dare continuità. Consigli? Andrea per noi è più che un portiere, è un capitano. Senza Ferrari a San Siro l'ha fatto lui, spesso non lo è perché preferisco giocatori di movimento ma nello spogliatoio parla e sprona i compagni. Permette ai giovani di crescere. Berardi è il nostro top player. Ciò che ho già detto lo confermo, ce lo teniamo stretto e spero per tanto tempo ancora, ci fa fare il salto di qualità. Domenico è più forte di quanto potete immaginare".