Sassuolo, Dionisi sfida l’Atalanta: “Ce la giocheremo, vogliamo passare il turno”

"Sappiamo che giocheremo tre partite in una settimana, non possiamo trascurarlo, ma abbiamo l'organico per poter sopperire a questa cosa. Spero di trasmettere questa determinazione a tutti perché andiamo a Bergamo con le nostre risorse, con la nostra identità, a giocarcela. Da circa un mesetto il trend è positivo, non sono positivi i risultati, dobbiamo cercare di fare la prestazione per ottenere il risultato, sapendo che affrontiamo una squadra che lotta per l'Europa. Giochiamo in uno stadio che si fa sentire ma questo è uno stimolo. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo nel volume di gioco, nei dettagli, però dobbiamo migliorare. Non riusciamo a trovare la consapevolezza che potremmo nei risultati perché col Milan la prestazione è stata positiva. Ma questo non può bastare", le sue parole.