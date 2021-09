Sassuolo, Dionisi: “Rammaricato, serve equilibrio. Raspadori? Inutile rischiarlo”

Le parole del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del ko rimediato contro la Roma di José Mourinho

Sassuolo cade all'Olimpico.

La Roma batte 2-1 il Sassuolo nella sfida andata in scena questa sera allo stadio "Olimpico" e valida per la terza giornata di campionato. A decidere, dopo i gol di Cristante e Djuricic, la rete di El Shaarawy al 92'. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico neroverde, Alessio Dionisi, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

"Se vediamo tutta la partita di errori ce ne sono tantissimi, su ogni situazione ce ne sono. Noi li abbiamo fatti ma ne hanno fatti anche i difensori della Roma. Rammarico sì sul primo gol, è stato semplice e ci siamo fatti sorprendere, è stata una dinamica particolare, eravamo convinti fosse fuorigioco. Peccato, sono stati bravi loro ma il risultato non è stato giusto. Sono due squadre che hanno creato, avremmo meritato di più quindi non parlo degli episodi negativi ma della prestazione molto buona. Ottima partita, torniamo consapevoli di poter fare bene ma non potendo essere soddisfatti del risultato".

Inevitabile la parentesi relativa al momento vissuto dalla squadra: "Siamo in crescita. I ragazzi erano molto delusi per il risultato, non avrei firmato per questo 2-1 ma è bello vedere questa consapevolezza. Siamo sulla buona strada, dobbiamo raggiungere un equilibrio di squadra per giocare con tanti giocatori offensivi. Sono molo ottimista".

L'allenatore si è poi espresso su Scamacca: "Sono caratteristiche diverse, anche Raspadori ha fatto bene. In futuro sono sicuro che potranno giocare insieme.Dobbiamo raggiungere un certo equilibrio di squadra, dobbiamo migliorare per poter giocare con entrambi. Ma sono molto soddisfatto per la prestazione singola di ogni giocatore e di squadra. Raspadori era affaticato, aveva un problemino muscolare ma niente di che, se fosse rientrato avrebbe giocato 10 minuti e avrebbe avuto poco senso rischiarlo. Abbiamo sostituti all’altezza, non abbiamo complicato la situazione di Raspadori".