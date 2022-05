Sassuolo, Dionisi: “Noi arbitri Scudetti? Ci stimola. Oggi grande sforzo mentale”

Le parole del tecnico neroverde dopo la vittoria per 3-1 contro il Bologna

Parola ad Alessio Dionisi. Il tecnico del Sassuolo ha parlato al termine del match valido per la penultima giornata di campionato contro il Bologna, nel quale i neroverdi si sono imposti con il risultato di 3-1. Una vittoria di sostanza, decisa dalle reti Berardi e Scamacca, con quest'ultimo che si è reso autore di una splendida doppietta. La crescita della formazione emiliana durante la stagione è stata evidente e l'ha sottolineato anche lo stesso Dionisi, che nell'immediato post gara ha analizzato la prestazione dei suoi, volgendo lo sguardo anche alla prossima importante sfida contro il Milan, potenzialmente decisiva per la corsa Scudetto dei rossoneri. Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Oggi ci sono tantissime cose positive. Serviva uno sforzo mentale e l'abbiamo fatto. non meritavamo di concludere male un campionato positivo. Volevamo fare più unti dell'andata e ora cercheremo di onorare al meglio il campionato. Sono contento dell'atteggiamento della squadra ma anche del risultato, anche ricordando il risultato dell'andata dove non eravamo stati fortunati. Noi giochiamo particolarmente offensivi. Ci sono poche squadre che giocano con 4 attaccanti, per questo oggi per coprirci di più siamo passati a tre. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e siamo passati in vantaggio su una palla inattiva. Siamo stati bravi e fortunati nel sbloccare la partita e poi a giocare. Abbiamo giocato, concluso e finalizzato. Ho visto i numeri statistici e siamo una squadra che gioca, oggi abbiamo avuto meno possesso palla ma perché ci siamo adattati bene alla partita e questo è importante".

LA SFIDA AL MILAN

"Sinceramente non ci preoccupa per niente. E' stimolante. Vogliamo finire bene e cercheremo di onorare il campionato fino alla fine. Sappiamo qual è la valenza della partita per il nostro avversario e noi siamo solo più motivati da questo, anche perché lo stadio sarà pieno come poche altre volte in stagione. Che vinca il migliore, che probabilmente è il nostro avversario, ma noi ci proveremo perché vogliamo finire al meglio il campionato. Il rischio di non fare bene contro il Milan ci sarà. Il Milan si merita quello che ha fatto fino ad oggi, noi faremo di tutto per arrivare a 53 e invertire il pronostico".

MERCATO

"Io mi adeguo e condivido la linea societaria. Chi ha motivazioni è bene che rimanga, ma se le sirene esterne sono importanti è anche giusto che vadano perché non gli tarpa le ali. Dobbiamo dare continuità, è normale che se una rosa riparte con tutta la rosa è più facile arrivare a dei risultati. Però è una ripartenza con giocatori nuovi, con qualcuno che ha giocato poco, qualcuno ha avuto tempo di crescere, noi facciamo il massimo per risaltare le qualità, ma è chiaro che difficilmente rimarranno tutti. A me piacerebbe che succedesse questo, però non ci sono problemi la società farà il meglio per la squadra".