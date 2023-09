Sassuolo, Dionisi: “Inter superiore alla Juve. Cragno o Consigli? Rispondo così”

SU CONSIGLI - "Abbiamo avuto i giorni giusti per preparare questa partita: quando giochi la cosa più bella è giocare e rigiocare. Stanno tutti bene, abbiamo gestito il carico degli allenamenti in questi giorni ma stanno tutti bene. Consigli? Ieri si è allenato e oggi si allenerà con la squadra, valuteremo in base ad oggi, fermo restando che abbiamo un portiere molto affidabile e lo ha dimostrato in queste due gare, ovvero Alessio Cragno. Sapete cosa rappresenta Consigli per questa squadra, valuteremo le sue condizioni. Lavoriamo allo stesso modo a prescindere dagli interpreti. Alessio e Andrea hanno una buona gestione della palla, Andrea ha una personalità diversa e più conoscenza della squadra; Alessio è più veloce nella decisione e ha una struttura diversa. Per me conta la personalità e in questo sono molto fiducioso".

I GOL -"Il Sassuolo è tornato a segnare con regolarità? Il calcio è fatto di momenti, non mi stupirei se nelle prossime partite non saremo efficaci, o magari lo saremo ancora. Prima o poi dobbiamo prendere una direzione per la compattezza di squadra. Non abbiamo grande fisicità, non abbiamo incontristi, abbiamo altre qualità e se siamo compatti possiamo essere pericolosi contro tutte le squadre, prima o poi dovremo svegliarci e prendere una direzione. Lo abbiamo capito e spero sia chiaro. Io ammazza-grandi? Non mi interessa niente perché fa parte del troppo positivo e troppo negativo e in questo non mi ci rivedo, mi piace di più l'equilibrio anche nella gente che giudica".

DA RUAN A VOLPATO -"Il cambio Ruan-Viti? Voleva continuare, ha avuto un problemino fisico, ma sia per l'affidabilità di chi avevo a disposizione, sia per le conseguenze di rimetterlo in campo, abbiamo preferito far entrare Viti. Sono contento che abbia fatto una buona prestazione. Ruan oggi si allenerà con noi. Volpato? Abbiamo parlato, ho un colloquio più continuo con i giovani. Ha grandi qualità, ma dipende da lui. Io non guardo la carta d'identità, mi interessa l'intensità mentale. Le qualità le mette a sprazzi, il percorso non è veloce. A partita in corso può essere un giocatore importante, dall'inizio non è pronto per esserlo in questo momento. Ha talento e deve lavorare sull'intensità, altrimenti potrebbe rimanere solo talento riconosciuto e non dimostrato. Ha 20 anni, sta solo a lui decidere".

SU FRATTESI -"Cosa dirò a Frattesi? Gli darò una pacca sul coppino perché c'è un buon rapporto, come con tutti. Ha lasciato un buon ricordo perché è un ragazzo sorridente che mette energia in tutto quello che fa. Gli faccio gli auguri per domani ed è un piacere rivederlo come è un piacere rivedere tutti quelli che ho allenato. Si è già inserito bene Davide, speriamo che domani non faccia il Davide che conosciamo", ha concluso Dionisi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.