Sassuolo, Dionisi: “Creato tanto, epilogo ingiusto. Accettare 1-1 errore più grande”

Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del ko rimediato questo pomeriggio contro l'Empoli

"Il rammarico più grande è non aver fatto il secondo, abbiamo creato tanto nel secondo tempo. Peccato per non aver raddoppiato, quando l'Empoli l'ha pareggiata non dovevamo perderla. Abbiamo commesso questi due errori determinanti. Si chiude una settimana non negativa, ma non si chiude nel migliore dei modi e abbiamo i nostri demeriti. Oggi non abbiamo finalizzato e non siamo stati bravi nell'accettare l'1-1. Negli ultimi minuti non dovevamo forzare il recupero palla, aveva poco senso. La partita era finita e abbiamo forzato noi una giocata che l'Empoli non avrebbe neanche fatto. E' un peccato perché non meritavamo questo epilogo di settimana ma dobbiamo accettarlo."