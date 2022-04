Sassuolo, Dionisi: “Col Napoli riscatteremo ko contro la Juventus. Traore out”

Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro il Napoli in programma domani al "Maradona"

E' tutto pronto allo stadio "Maradona" dove, il Napoli ospiterà il Sassuolo nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. Dopo il ko contro la Juventus, i neroverdi saranno chiamati ad una vera e propria prova di maturità contro gli azzurri: reduci, invece, dalla sconfitta contro l'Empoli che ha sancito l'addio al sogno scudetto. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico Alessio Dionisi, intervenuto dalla sala stampa del Mapei Football Center.

“Abbiamo più che un rammarico con la Juve ma dobbiamo guardare avanti sempre, dobbiamo confermarci nella prestazione perché se saremo bravi a farlo potremo tornare a casa con un risultato positivo, sapendo che il Napoli è altrettanto forte come la Juve. Napoli? Ci sono tante motivazioni. Il risultato non ci ha reso merito con la Juve. Affrontiamo il Napoli, avversario forte, che è ferito dopo una sconfitta. Ci sono difficoltà e stimoli. Abbiamo tante aspettative e cercheremo di non venirne meno, non sono solo aspettative prestative, vogliamo anche il risultato. All’andata abbiamo pareggiato, sapevamo che era difficile, perdevamo e alla fine c’era anche un po’ di rammarico”.

Sul Napoli: “Penso al Napoli come avversario nella gara, non guardo la loro classifica. Non ci compete, non mi interessa, guardo la classifica così in alto da spettatore, non posso permettermi di parlare dei risultati del Napoli. Io ho già posto gli obiettivi. Dobbiamo arrivare a 50 punti, vogliamo migliorare quanto fatto all’andata. Siamo fermi a 22 nel ritorno da due partite, abbiamo la volontà di riscattare il risultato con la Juve, e mantenere la posizione, perché abbiamo il Verona appena davanti a noi, ci sono il Torino e l’Udinese appena sotto a noi, siamo in 4 a giocarci dal nono al dodicesimo posto, dobbiamo essere bravi per cercare di mantenere la nostra posizione”.

Sulle condizioni di Berardi e sugli indisponibili: “Stiamo bene. Non è stata una settimana tipo, il dispendio fisico e mentale è stato importante. Berardi è arrivato alla gara con la Juve non con tutti gli allenamenti, questa settimana è servita a mettere quei pochi minuti finali che ha sempre messo nelle partite. Siamo alla 35esima partita, ci arriviamo in una discreta condizione. Non ci sarà Traore. Nulla di grave, non è stato bene e abbiamo deciso di lasciarlo a casa. Mancheranno anche Obiang, Romagna, Toljan e Harroui".

Su Luca Moro: "Ad oggi non può giocare. Può accorciare i tempi per una brutta vicenda di un'altra società e può allenarsi con un club di Serie A per ridurre il gap, perché arrivava dalla Serie C".