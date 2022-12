Sassuolo, Dionisi: “Berardi ci è mancato tanto, per noi è come Mbappè per la Francia”

Dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, la Serie A è pronta a tornare in campo. Il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi sarà impegnato subito contro la Sampdoria, match in cui potrà tornare disponibile Domenico Berardi. Infortunatosi la prima settimana di dicembre, fortunatamente in un momento in cui il campionato era in stallo, il fantasista del Sassuolo si prepara al rientro. Stagione sfortunata finora per il numero 10 neroverde, finora solo 7 presenze e un gol per lui, falcidiato dagli infortuni. A proposito dell'importanza di Berardi per il Sassuolo, è intervenuto il tecnico degli emiliani ai microfoni del podcast "L'Ultimo Uomo". Di seguito le sue dichiarazioni: