Sassuolo, Dionisi: “10 a Berardi? Lui rappresenta tanto per noi. Scamacca…”

Il Sassuolo procede la preparazione verso la prossima stagione di Serie A , attivo sul mercato in entrata e in uscita. Ultima trattativa l'addio di Gianluca Scamacca , direzione West Ham . Il tecnico neroverde, Alessio Dionisi , è intervenuto ai microfoni di Sky per fare il punto sulla situazione in vista del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Scamacca? Quando un ragazzo fa un salto così è gratificante per la società, per i compagni, per chi lo allena. Raspadorifarà la sua parte e l'anno prossimo lo farà ancora meglio. La 10 a Berardi? Sono contento, è una decisione di Domenico condivisa coi compagni ma lui rappresenta tanto per questa società. Prende il numero che gli spetta, per me è come se l'avesse sempre avuto. Speriamo che rimanga con noi, ma penso di sì. Juventus alla prima? C'è l'ultima amichevole, poi la Coppa Italiae poi la Juve: non credo sarà la squadra dell'anno scorso e sarà difficile ripetere i risultati ottenuti. Noi siamo una squadra poco fisica, con qualità, che vuole riportare il nostro modo di giocare in ogni partita. Cercheremo di fare il massimo in ogni partita, la prima sarà quasi una 'mission impossible".