Sassuolo, De Zerbi: “La partita di oggi mi ha infastidito. Abbiamo le qualità per fare meglio”

Il Sassuolo esce sconfitto a sorpresa dalla Dacia Arena di Udine.

Una partita giocata sottotono, con la squadra di Roberto De Zerbi che non è riuscita a far valere le proprie qualità nel palleggio in fase di possesso palla. Gli emiliani dopo un ottimo inizio di campionato stanno avendo qualche difficoltà di continuità.

Il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato la brutta partita ed è apparso rammaricato per la prestazione insufficiente: “E’ stata una partita simile alle altre, non ho ancora parlato ai giocatori e non voglio andare oltre. Mi da fastidio la partita di oggi, tutto il gioco è finalizzato per poi andare a calciare ma non ci siamo mai presi la responsabilità di calciare oltre Berardi. Con Traoré e Raspadori potevano farlo per le loro qualità, nella ripresa abbiamo spinto un po’ di più. Nel primo tempo la posizione di Maxime Lopez era alle spalle di Arslan e lo abbiamo trovato ma poi non abbiamo rischiato la giocata, abbiamo fatto troppo poco. Nel secondo siamo stati più arrembanti ma non è andata”.

Nonostante l’attacco del Sassuolo possa contare su nomi importanti, in determinate partite mancano i guizzi del terminale offensivo, il tecnico ex Palermo viene stuzzicato a tal proposito: “Sicuramente Scamacca sarebbe stato una variabile importante per noi. Se valutiamo questa partita capita di trovare queste squadre così, una squadra che si difende così è portata ad essere più cattiva ma anche noi dobbiamo essere più cattivi. Non deve essere chi si difende ad essere più cattivo, anche l’attaccante è cattivo e non solo chi entra in scivolata”.