Sassuolo, De Zerbi e il no di Berardi alla Juve: “C’è un motivo se è rimasto, ecco cosa accade dopo gli allenamenti”

Un Sassuolo in un momento di forma spaziale sta stupendo tutti e al momento occupa il secondo posto in classifica.

I neroverdi nell’ultimo turno di Serie A hanno avuto la meglio del Verona, il 2-0 ottenuto in casa degli scaligeri ha permesso agli emiliani di ottenere un ulteriore successo. Merito soprattutto di Roberto De Zerbi che non smette di dimostrare tutte le proprie qualità da tecnico. Le parole del tecnico bresciano in merito alla stagione vissuta dai suoi nel corso della trasmissione Tiki Taka in onda sulle reti Mediaset.

“Berardi e il no alla Juve? Dipende da cosa vuole un giocatore. Conosco bene il ragazzo e so che lui vuole divertirsi. Ogni fine allenamento devo cacciarlo dal campo perché sembra un bambino al parco. Se vuole questo ha fatto bene a non andare, se invece puntava sulla carriera e sull’ambizione allora ha sbagliato”.