Sassuolo, Carnevali: “Tutto sul mercato, saranno giorni di fuoco. Locatelli-Inter? Vi dico la mia”

Mercato? Questi saranno dei giorni molto caldi.

Queste le parole del direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervenuto su quelli che sono i temi più importanti legati al calciomercato dei neroverdi. Il dirigente degli emiliani, infatti, ha detto la sua su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club in entrata così come in uscita. Ai microfoni di SportMediaset.it, Carnevali ha inizialmente parlato della situazione di mercato intorno a Boga, Berardi e Locatelli, veri e propri fiori all’occhiello della compagine allenata da Roberto De Zerbi: “Mancano ancora tre giorni, per cui sono tre giorni di fuoco. Boga, Locatelli e Berardi? L’obiettivo era trattenere questi ragazzi che consideriamo dei nuovi acquisti. Se riusciamo a trattenerli vuol dire che abbiamo fatto un capolavoro perché sono giocatori richiesti da grandi società”.

Carnevali ha poi proseguito facendo presente ai più l’interesse che l’Inter ha proprio per Locatelli, giocatore giovane e di assoluta qualità che potrebbe ripercorrere le orme di Stefano Sensi, passato dal Sassuolo ai nerazzurri poco più di un anno fa: “Se è possibile un ritorno dell’Inter per Locatelli? Noi abbiamo sempre fatto della nostra forza la programmazione, per cui non possiamo immaginare, a tre giorni dalla chiusura del mercato, di cedere uno dei nostri giocatori più importanti. Per cui per noi le uscite sono chiuse, a meno di qualche altra richiesta per altri giocatori per i quali ci sono già trattative in corso, ma sicuramente non riguardano questi calciatori qui”.

