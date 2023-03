Sassuolo, Carnevali: “Il Napoli fa altro sport. Verità su Berardi-Milan, Frattesi…”

Le parole dell'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo

"Sembra che il Napoli faccia un altro sport rispetto alle altre squadre? Assolutamente sì. Penso sia la squadra che ha fatto vedere il più bel calcio, con giocatori straordinari". Così Giovanni Carnevali, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo: dalle prestazioni offerte fin qui dal Napoli di Luciano Spalletti, in vetta alla classifica di Serie A a +19 sulla seconda della classe, la Lazio, al futuro di Domenico Berardi. Ma non solo...

"Il Napoli ha avuto una grande capacità nell'aver fatto cessioni importanti, rimpiazzate con elementi altrettanto validi. E' un giusto riconoscimento di quello che stanno facendo, col contributo da parte di tutti, giocatori e società. Raspadori al Napoli? La fortuna di Raspadori è che può giocare in più ruoli. Mi sento comunque di dire che in una squadra di Serie A - non solo nel Napoli - tu devi avere più giocatori titolari. Quindi, non è facile trovare posto per Raspadori ma avrà sicuramente tutte le possibilità per potersi esprimere", le sue parole.

SU BERARDI -"E' il nostro campione, il più importante di tutti. E per il quale, prima di pensare di cederlo, non dormo per un mese... E' normale che soprattutto dal momento in cui l'Italia ha vinto l'Europeo, si siano scatenate le richieste per lui da più società. Poi il nostro e il suo desiderio di poter dare continuità fa parte di un progetto e di un percorso di questo Sassuolo che è da 10 anni consecutivi in Serie A e che ha una riconoscibilità che di anno in anno migliora sempre di più. Berardi è uno degli artefici di questo".

BERARDI E IL MILAN -"Il Milan da tempo sulle tracce di Berardi? Non più di tanto. Vedete, la difficoltà è più che altro nel dire 'c'era o non c'era'. Quando si parla, ci sono sempre delle opportunità, poi però quando bisogna sedersi ad un tavolo con offerte economiche e contro-offerte e non si trova magari un accordo, allora lì capisci se c'è un interesse vero. Non siamo mai arrivati al punto di sederci a parlarne col Milan, poi magari sapevo che da parte di alcuni dirigenti c'era qualche interesse e da altri meno, ma non c'è mai stato niente di speciale. Berardi potrebbe addirittura chiudere la carriera col Sassuolo? Saremo entrambi a decidere per il bene di tutti, mi farebbe piacere se continuasse con noi, ma dal momento in cui ci dovesse essere un grande club, credo sia giusto fare delle considerazioni e non chiudere la porta perché anche dal punto di vista umano è un giocatore a cui dobbiamo tanto".

FRATTESI - "Frattesi? Sappiamo che Davide potrà avere delle richieste importanti come già è accaduto in estate. La Roma si era avvicinata molto a lui e noi abbiamo un ottimo rapporto con i giallorossi. Basta vedere le operazioni che abbiamo fatto tempo fa, da Marchizza a Pellegrini e Politano. A gennaio c’è stata qualche trattativa ma abbiamo bloccato tutto sul nascere. Il nostro obiettivo era quello di cedere Junior Traoré, visto che già avevamo un giocatore simile come Laurienté. Frattesi ha delle caratteristiche che gli permettono di ambire anche ad un ruolo importante in un campionato estero di primo livello. Non ho dubbi sul fatto che in estate ci saranno trattative molto significative per Davide", ha concluso Carnevali.