Sassuolo, Carnevali: “Frattesi? Richieste dalla Premier League. La Roma…”

"Adesso inizia il calciomercato. Sarà un mese lungo e difficile, abbiamo delle richieste per qualche nostro giocatore. Il nostro desiderio è quello di mantenere i giocatori che abbiamo, quindi non fare cessioni e pensare alla prossima stagione. Stiamo alla finestra per vedere quello che può succedere. Oggi stiamo più attenti agli acquisti che alle cessioni: vogliamo inserire qualche giovane di prospettiva. Poi valuteremo quello che potrà essere su Frattesi e qualche altro calciatore" .

Sulla ripresa del campionato: "È tutto da scoprire, non sappiamo cosa potrà succedere. Qualche dubbio ce l'abbiamo, però può anche essere un'idea per il futuro. Siamo fermi da diversi giorni, spero che l'inizio sia positivo. Abbiamo dovuto cominciare con una preparazione nuova. È una grande novità e pochi di noi sono in grado di sapere come andrà".