Sassuolo, Carnevali fa chiarezza: “Boga? Lo dichiaro ufficialmente incedibile, il Napoli…”

“L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è riuscire a migliorare l’11° posto della passata stagione, diciamo che fa parte del nostro percorso di crescita”.

Sono le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che, intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport”, ha fatto il punto sul momento vissuto dagli uomini di De Zerbi: reduci da due successi maturati contro Fiorentina e Lecce, e attualmente al 11° posto in classifica.

“Credo che in una stagione difficile come questa, tra la perdita di Squinzi e della signora Adriana, gli infortuni a catena e il Coronavirus, possa essere una grande soddisfazione soprattutto nei confronti della famiglia che è il nostro punto di riferimento”.

Carnevali ha infine fatto il punto sulla giovane stella neroverde, Jeremie Boga: “Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile. Il Napoli? Con De Laurentiis il rapporto è eccellente. Sono interessati ma non abbiamo mai parlato di soldi”.